Отопление начали включать в соцучреждениях и жилых домах Москвы
Отопление начали включать в социальных учреждениях и жилых домах Москвы. Об этом во вторник, 3 октября, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.
— В связи с понижением среднесуточной температуры наружного воздуха и предстоящим похолоданием сегодня приступили к переводу систем теплоснабжения на зимний режим работы, — сказал он.
Теплоноситель подается поэтапно, полностью отопление на всех городских объектах включат в течение пяти дней.
— Первыми тепло получают социальные учреждения, в том числе школы, детские сады, больницы и поликлиники, параллельно начинаем включать отопление в жилых домах и офисных зданиях, затем — на предприятиях торговли и промышленности, — цитирует Бирюкова Telegram-канал «Городское хозяйство Москвы».
Специалисты Комплекса городского хозяйства завершили подготовку жилых домов и социальных объектов к отопительному сезону еще 1 сентября. Столичные службы провели гидравлические и температурные испытания на 17,3 тысячи километров тепловых сетей. Это позволило выявить потенциально ненадежные участки и оперативно их отремонтировать.