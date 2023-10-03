Отопление начали включать в соцучреждениях и жилых домах Москвы

Отопление начали включать в социальных учреждениях и жилых домах Москвы. Об этом во вторник, 3 октября, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.

— В связи с понижением среднесуточной температуры наружного воздуха и предстоящим похолоданием сегодня приступили к переводу систем теплоснабжения на зимний режим работы, — сказал он.

Теплоноситель подается поэтапно, полностью отопление на всех городских объектах включат в течение пяти дней.

— Первыми тепло получают социальные учреждения, в том числе школы, детские сады, больницы и поликлиники, параллельно начинаем включать отопление в жилых домах и офисных зданиях, затем — на предприятиях торговли и промышленности, — цитирует Бирюкова Telegram-канал «Городское хозяйство Москвы».