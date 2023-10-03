Более 10 тыс. информационных наклеек обновили в поездах на МЦК

«В 2022 году мы обновили информационные наклейки для пассажиров метро, они понравились пассажирам, так как стали понятнее. В этом году мы адаптировали их для МЦК. Обновленный стиль общения с пассажирами помогает быстрее считывать информацию и запоминать ее. Он также напоминает о правилах пользования и необходимости их соблюдения транспорте. Это отвечает задаче мэра Москвы Сергея Собянина по повышению уровня комфорта и безопасности городского транспорта», – приводятся в сообщении слова заместителя мэра столицы по вопросам транспорта Максима Ликсутова.