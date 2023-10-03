Более 10 тыс. информационных наклеек обновили в поездах на МЦК
В поездах на Московском центральном кольце (МЦК) обновили более 10 тыс. информационных наклеек, сообщили в пресс-службе департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.
«Информация на МЦК стала понятнее и проще – мы обновили больше 10 тыс. наклеек в поездах. В чем отличие нового формата общения с пассажирами: говорим с вами на простом языке; используем наглядные рисунки; сделали самую важную информацию более заметной; сгруппировали правила поездки и добавили картинки; написали советы, как правильно пользоваться транспортом», – говорится в сообщении.
В пресс-службе пояснили, что раньше информации на наклейках было больше, но из-за этого текст хуже воспринимался. Количество картинок было меньше, а их дизайн был визуально сложнее.
«В 2022 году мы обновили информационные наклейки для пассажиров метро, они понравились пассажирам, так как стали понятнее. В этом году мы адаптировали их для МЦК. Обновленный стиль общения с пассажирами помогает быстрее считывать информацию и запоминать ее. Он также напоминает о правилах пользования и необходимости их соблюдения транспорте. Это отвечает задаче мэра Москвы Сергея Собянина по повышению уровня комфорта и безопасности городского транспорта», – приводятся в сообщении слова заместителя мэра столицы по вопросам транспорта Максима Ликсутова.