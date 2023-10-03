Заммэра Москвы заявил о невозможности продления работы метро по пятницам

"С целью стабильной работы всех устройств и обеспечения безопасной перевозки пассажиров в Московском метрополитене в ночное время существует технологический перерыв, так называемое ночное окно, когда производятся соответствующие ремонтные и профилактические мероприятия, без которых невозможна ежедневная бесперебойная работа метрополитена с обеспечением всех требований по безопасной перевозке пассажиров. В случае увеличения времени работы Московского метрополитена произойдет существенное сокращение ночного окна, которое не позволит выполнить необходимые мероприятия по поддержанию инфраструктуры метрополитена в надлежащем состоянии, что приведет к ухудшению эксплуатационной работы. С учетом изложенного ввести предлагаемые изменения времени работы Московского метрополитена не представляется возможным", - пояснил Ликсутов.