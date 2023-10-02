В Гидрометцентре рассказали, когда температура в Москве опустится ниже нуля

Вместе с сентябрем столичный регион покинула солнечная и теплая погода. Об этом в понедельник, 2 октября, сообщили в Гидрометцентре России.

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При этом еще несколько дней в Москве сохранится тепло, но после четверга город накроет волна осеннего похолодания. Так, 5 октября горожан ожидает облачная и дождливая погода. Днем столбики термометров покажут до плюс 18–20 градусов, ночью — 11–13 градусов.

На следующий день, 6 октября, ожидается плюс 8–13 градусов днем и 5–10 градусов тепла ночью. Уже в субботу, 7 октября, ночью температура опустится до минус 1 градуса, а днем — до 4–9 градусов с отметкой «плюс», передает сайт Гидрометцентра.

Аналогичный прогноз «Вечерней Москве» дал синоптик прогностического центра «Метео-ТВ» Александр Ильин. По его словам, уже к четвергу, 5 октября, по столичному региону вновь пройдет холодный фронт, который принесет с собой волну холода и понижение температуры.