На следующей неделе в Москву может прийти бабье лето

К концу недели в Москве начнет потихоньку снижаться температура воздуха. В ночь с субботы на воскресенье столбики термометра могут опуститься до отметки -2 градуса по Цельсию. Также невысокой будет и дневная температура. Воздух прогреется до +14...+16 градусов. Об этом в беседе со «Звездой» заявил начальник отдела Гидрометцентра России Анатолий Цыганков.