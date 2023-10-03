Движение транспорта на участках улицы Заречье будет ограничено до 30 ноября

Движение на некоторых участках улицы Заречье будет ограничено для транспорта до 30 ноября. Об этом сообщили в пресс-службе департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.

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В публикации говорится, что подобные ограничения связаны с запланированной реконструкцией инженерных сетей. Согласно предложенной инфографике, до 10 ноября движения не будет на улице Заречье в районе владения 27а, строение 1 по улице Ставропольская. Далее с 11 ноября до конца месяца движение ограничат на улице Заречье в районе владения 5а, передает Telegram-канал «Дептранс. Оперативно».

Движение транспорта на участке столичного Третьего транспортного кольца в районе Тульской эстакады будет ограничено с 18 сентября по 18 октября текущего года. Ограничения также связаны с необходимостью ремонта дорожного полотна.