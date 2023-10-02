В 2024 году отремонтируют 124 объекта здравоохранения Подмосковья
В следующем году на территории Подмосковья планируют отремонтировать 124 объекта здравоохранения. Об этом сообщила первый заместитель председателя правительства Московской области Светлана Стригункова.
На проведение ремонтных работ будет выделено 15,4 миллиарда рублей. В настоящее время проводится ремонт 87 региональных объектов здравоохранения, передает РИАМО.
— У нас сумма финансирования чуть-чуть прирастает, 15,4 миллиарда планировали на следующий год, хотя объектов меньше. Это обусловлено тем, что у нас в ремонте находятся крупные объекты, — пояснила она.
Специалисты каждый год проводят ремонт в порядка ста объектах здравоохранения Подмосковья. Губернатор Московской области Андрей Воробьев подчеркнул, что на территории региона сохраняется большой запрос на модернизацию объектов здравоохранения, передает «Радио 1».
С 2020 года были проведены масштабные работы по благоустройству территорий почти 200 столичных поликлиник, на территории которых подошел к концу капитальный ремонт.