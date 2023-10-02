Привязку социальных карт к биометрии начали тестировать в столичном метро

Заммэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов, которого цитирует пресс-служба, отметил, что благодаря новой функции пассажирам с льготным проездом не нужно будет прикладывать карту к турникетам в метро и на Московском центральном кольце. Достаточно будет привязать ее к биометрии в приложении «Метро Москвы» и проходить через турникеты со специальным стикером.