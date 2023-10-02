Привязку социальных карт к биометрии начали тестировать в столичном метро
Началось тестирование привязки социальных карт москвича к биометрии в приложении «Метро Москвы», сообщила пресс-служба департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.
«Мы начали тестировать привязку карты москвича к биометрии», – говорится в материале.
Заммэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов, которого цитирует пресс-служба, отметил, что благодаря новой функции пассажирам с льготным проездом не нужно будет прикладывать карту к турникетам в метро и на Московском центральном кольце. Достаточно будет привязать ее к биометрии в приложении «Метро Москвы» и проходить через турникеты со специальным стикером.
«В тестировании нам помогают 100 пассажиров. Новой функцией сможет воспользоваться любой желающий. Пользоваться биометрией или нет – решает только сам пассажир. Важно, что система – полностью российская разработка. Она имеет банковский уровень защиты, а все данные зашифрованы. Мы продолжим внедрять российские цифровые сервисы по задаче мэра Москвы Сергея Собянина», – сказал Ликсутов.