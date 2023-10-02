Собянин объявил о старте финального этапа московского чемпионата «Абилимпикс»

В Москве начался финальный этап Московского чемпионата «Абилимпикс-2023». Состязания в 60 профессиональных компетенциях среди людей с ограниченными возможностями здоровья будут проходить на 22 площадках города до 6 октября. Об этом в понедельник, 2 октября, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

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Всего в финале чемпионата выступят 850 участников в трех возрастных категориях — школьники старше 14 лет, студенты и взрослые специалисты. Они продемонстрируют свои навыки в таких областях, как сфера услуг, IT, образование, медицина и другие.

— Самых талантливых и подготовленных крупнейшие работодатели города пригласят на стажировку и работу. Победители также войдут в состав столичной команды на Национальном первенстве, — написал Собянин в своем Telegram-канале.

Сенатор РФ — представитель Мосгордумы в верхней палате российского парламента Инна Святенко отметила, что ежегодный чемпионат профессионального мастерства «Абилимпикс» помогает развивать механизмы инклюзии в обществе. По ее словам, в стране действуют методы квотирования рабочих мест для людей с инвалидностью.