В Москве открыли образовательный центр по обучению пилотированию БПЛА

"Гонками дронов мы занимаемся пятый год и только сейчас сможем профессионально готовить пилотов. Обучение проходит более 240 часов. Ребята приезжают со всех уголков страны, и это будет поставлено на поток, скоро мы увидим большое количество профессионалов", - сказал президент Федерации гонок дронов России Илья Галаев журналистам.