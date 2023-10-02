Первый снег может выпасть в Москве в конце недели

«Только что получили новые расчеты. Похоже, на этой неделе увидим первые снежинки. Если не проспим. Вот так, из августа сразу в октябрь. Так должна вести себя температура воздуха на этой неделе. Это прогноз для центра Москвы. <…> На верхней границе приземного слоя воздуха, около 1,5 км над землей, в это время будет уже минус 5–6 градусов (7–9 октября – прим. Агентства «Москва»). А это значит, что если будут условия для выпадения осадков (а они будут), то в воздухе появятся мелкие снежинки. Сразу скажу, что вероятность этого небольшая – всего 12–14%, но она есть», – написала Позднякова.