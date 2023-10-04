Согласован проект дома на 200 квартир в Обручевском районе по реновации
Утверждена проектная документация строительства жилого дома на 200 квартир в Обручевском районе по программе реновации столичного жилфонда. Об этом сообщила пресс-служба комитета Москвы по ценовой политике в строительстве и государственной экспертизе проектов (Москомэкспертиза).
«Москомэкспертиза сообщает о согласовании проектной документации для объекта «Многоквартирный дом с инженерными сетями и благоустройством территории» по адресу: ул. Профсоюзная, земельный участок 60 (участок 3.2), Обручевский район Юго-Западного административного округа Москвы», – говорится в сообщении.
Как уточняется, дом запроектирован с подземной автостоянкой. Строительство будет вестись в рамках квартальной застройки по проекту планировки территорий.
«Всего предусмотрено 200 квартир разной конфигурации: 50 однокомнатных и по 75 двухкомнатных и трехкомнатных. Важно, что жилье будет полностью подготовлено к переезду новоселов: в квартирах выполнят отделочные работы и установят необходимое оборудование, в числе которого осветительные приборы, кухонные мойки и плиты, сантехника и прочее. Все это позволит людям не тратить средства и время на ремонт, быстро и комфортно переезжая в современные дома», – приводятся в сообщении слова председателя Москомэкспертизы Анны Яковлевой.
Отмечается, что также предусмотрено благоустройство придомового пространства. По словам главы ведомства, в рамках проекта устроят проезды и тротуары, детские игровые площадки, места для отдыха и занятий спортом. В довершение специалисты разобьют газоны, высадят зеленые насаждения и установят малые архитектурные формы.