Согласован проект дома на 200 квартир в Обручевском районе по реновации

«Всего предусмотрено 200 квартир разной конфигурации: 50 однокомнатных и по 75 двухкомнатных и трехкомнатных. Важно, что жилье будет полностью подготовлено к переезду новоселов: в квартирах выполнят отделочные работы и установят необходимое оборудование, в числе которого осветительные приборы, кухонные мойки и плиты, сантехника и прочее. Все это позволит людям не тратить средства и время на ремонт, быстро и комфортно переезжая в современные дома», – приводятся в сообщении слова председателя Москомэкспертизы Анны Яковлевой.