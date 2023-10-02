Конкурс по скоростному набору текста стартовал в Москве

В Москве стартовал конкурс «Интеллектуальный мегаполис. Правильно и быстро» по скоростному набору текста. Об этом сообщила пресс-служба столичного департамента образования и науки.

«Стартовал VII Московский конкурс «Интеллектуальный мегаполис. Правильно и быстро» для школьников, их родителей, а также студентов колледжей и педагогов. Участники смогут посоревноваться в скоростном наборе текста», – говорится в сообщении.

Заочный этап конкурса пройдет дистанционно и продлится до 16 декабря, добавили в пресс-службе.

В конкурсе заявлено несколько номинаций: школьники 4–6 классов; школьники 7–9 классов; школьники 10–11 классов; учителя; родители и студенты колледжей.