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Конкурс по скоростному набору текста стартовал в Москве

В Москве стартовал конкурс «Интеллектуальный мегаполис. Правильно и быстро» по скоростному набору текста. Об этом сообщила пресс-служба столичного департамента образования и науки.

Конкурс по скоростному набору текста стартовал в Москве
© РИА Новости

«Стартовал VII Московский конкурс «Интеллектуальный мегаполис. Правильно и быстро» для школьников, их родителей, а также студентов колледжей и педагогов. Участники смогут посоревноваться в скоростном наборе текста», – говорится в сообщении.

Заочный этап конкурса пройдет дистанционно и продлится до 16 декабря, добавили в пресс-службе.

В конкурсе заявлено несколько номинаций: школьники 4–6 классов; школьники 7–9 классов; школьники 10–11 классов; учителя; родители и студенты колледжей.

Второй этап пройдет очно 23 декабря на базе Московского центра качества образования. Из каждой номинации в очный этап проходят по 15 человек, получивших лучшие результаты. Более подробно об условиях проведения конкурса можно узнать на сайте im.mcko.ru, добавили в ведомстве.