Власти объяснили исчезновение «Спутника V» из частных клиник Москвы

Передача вакцин от СOVID-19 «Спутник V» и «Спутником Лайт» в частные клиники Москвы стала неактуальной, поскольку спрос на нее снизился после отмены статуса пандемии, сообщили в столичном департаменте здравоохранения.

В сообщении говорится, что в период борьбы со вспышкой коронавирусной инфекции московские частные клиники могли безвозмездно получить вакцины против COVID-19, передает РИА «Новости».

В департаменте напомнили, что бесплатную прививку против коронавирусной инфекции, как и прежде, можно получить в пунктах вакцинации в городских поликлиниках и в ГУМе.

Издание РБК ранее сообщило, что в крупнейших частных клиниках невозможно пройти вакцинацию «Спутником V» или «Спутником Лайт». Отмечалось, что в некоторых клиниках прививают препаратом «Конвасэл», а многие отказались от предоставления услуги по вакцинации от COVID-19.