Собянин: В Москве появится пищевой кластер

С начала года в столице предоставили инвесторам больше 40 га земли для строительства промышленных комплексов и технопарков, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

В рамках масштабных инвестиционных проектов будут построены промышленный технопарк и 8 предприятий по выпуску оборудования, изделий из дерева, косметики, мясной и другой пищевой продукции.

Статус масштабного инвестпроекта, напоминает мэр, дает бизнесу возможность получить в аренду землю без проведения торгов сроком на 5 лет. В свою очередь город получает современную инфраструктуру и рабочие места.