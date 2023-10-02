Собянин: В Москве появится пищевой кластер
С начала года в столице предоставили инвесторам больше 40 га земли для строительства промышленных комплексов и технопарков, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.
В рамках масштабных инвестиционных проектов будут построены промышленный технопарк и 8 предприятий по выпуску оборудования, изделий из дерева, косметики, мясной и другой пищевой продукции.
Статус масштабного инвестпроекта, напоминает мэр, дает бизнесу возможность получить в аренду землю без проведения торгов сроком на 5 лет. В свою очередь город получает современную инфраструктуру и рабочие места.
Новые предприятия трудоустроят около 4,5 тысячи человек. Больше всего рабочих мест - 3,5 тысячи - даст пищевой кластер в деревне Троицкое ТиНАО. На его территории будут производить молочные и мясные продукты, сладости и напитки, овощи и упаковку.