Молодежный форум «Наследие» стартовал в столице
В Москве начал свою работу VI молодежный форум «Наследие». В течение ближайших двух месяцев для участников организуют ряд образовательных программ. В рамках форума пройдет конкурс, где им предстоит представить проекты реставрации городской усадьбы Демидова. Об этом в понедельник, 2 октября, сообщил руководитель Департамента культурного наследия города Москвы Алексей Емельянов.
Студентам Московского государственного университета имени М. В. Ломоносова, Московского архитектурного института, Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики» и других вузов необходимо разработать проекты по приведению в порядок архитектурного ансамбля XVIII века. Усадьба Демидова включает в себя главный дом, два боковых флигеля, служебный флигель и ограду с воротами.
— Если в 2018 году в конкурсе участвовало только 42 студента, то в 2023 году ребят стало уже порядка 250. Количество вузов также выросло — с четырех в 2018 году до 17 в 2023-м. В прошлом году в конкурсной части форума участники разрабатывали проект реставрации бывшей загородной усадьбы Виноградово. Но наравне с большими усадебными комплексами в Москве есть и небольшие городские усадьбы. С одной из них участникам конкурса и предстоит работать в этом году, — приводит слова Емельянова официальный сайт мэра Москвы.
В столице с 28 ноября по 2 декабря состоится международный форум BRICS+ Fashion Summit. В рамках мероприятия пройдет деловая программа для профессионалов и поклонников индустрии, лекции российских и зарубежных преподавателей и экспертов, модные показы и многое другое. Основная программа состоится в московском концертном зале «Зарядье» и одноименном парке.