Молодежный форум «Наследие» стартовал в столице

— Если в 2018 году в конкурсе участвовало только 42 студента, то в 2023 году ребят стало уже порядка 250. Количество вузов также выросло — с четырех в 2018 году до 17 в 2023-м. В прошлом году в конкурсной части форума участники разрабатывали проект реставрации бывшей загородной усадьбы Виноградово. Но наравне с большими усадебными комплексами в Москве есть и небольшие городские усадьбы. С одной из них участникам конкурса и предстоит работать в этом году, — приводит слова Емельянова официальный сайт мэра Москвы.