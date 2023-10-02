Мэр Москвы Сергей Собянин поздравил москвичей с Днем метростроителя и поблагодарил работников Московского метрополитена за строительство открытых в этом году станций метро.

"С Днем метростроителя! Спасибо за Большую кольцевую! Спасибо за "Физтех" и "Аэропорт Внуково". 14 станций, открытых в этом году, - это не завершение, а лишь яркая точка на славном пути метростроителей Москвы. Впереди много новых задач и важных проектов", - написал Собянин в своем личном блоге.

В поздравительном ролике, опубликованном в личном блоге мэра, отмечается, что с 2011 года было построено и реконструировано 114 станций метро и МЦК, а также 11 электродепо. Открытую в этом году Большую кольцевую линию (БКЛ) столичного метрополитена строили около 20 тыс. человек, а сегодня в Москве работают порядка 15 тыс. метростроителей.

Кроме того, в ближайшее время планируется построить 39 новых станций, 6 электродепо. Сегодня в строительстве три новые линии: Троицкая, Рублево-Архангельская и Бирюлевская.

"Московское метро продолжает расти", - говорится в видео.