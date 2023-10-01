Традиционные пробеги по случаю закрытия мотосезона прошли в Московской области
В ряде муниципалитетов Московской области прошли традиционные пробеги по случаю закрытия мотосезона. Об этом сообщила пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры региона.
«В Подмосковье прошли традиционные пробеги по случаю закрытия мотосезона. Всем, кто завершает мотосезон, напоминаем, что нужно подготовить мотоцикл к зиме», – говорится в сообщении.
В пресс-службе отметили, что тем, кто еще планирует кататься, рекомендуют быть предельно аккуратными. Погода уже неустойчива – низкая температура, дожди, мокрый асфальт и опавшая листва могут спровоцировать аварию.