Путин направил приветствие участникам фестиваля "Москва встречает друзей"

"Ваш фестиваль по праву считается одним из наиболее успешных, востребованных проектов в сфере развития детско-юношеского творчества. Благодаря энтузиазму и неравнодушию многих людей и прежде всего неиссякаемой энергии выдающегося российского музыканта Владимира Теодоровича Спивакова он служит важной, благородной цели - поддержке одаренных детей, живущих в разных регионах страны, - говорится в телеграмме президента, опубликованной на сайте Кремля. - Именно для них уже в двадцатый раз в Москве устраивается яркий, незабываемый праздник".