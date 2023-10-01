Москвичам рассказали, когда может выпасть первый снег

В первой декаде октября в Москве возможен первый снег и заморозки, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник Центра погоды «Фобос» Михаил Леус. По его данным, в октябре будет больше осадков, чем в сентябре.

Во втором осеннем месяце в регионе будет преобладать циклоническая деятельность, и москвичей еще увидят на столичных термометрах значения в плюс 17–19 градусов, а во второй половине месяца ожидаются первые заморозки, — сказал Леус.

В Норильске Красноярского края в конце сентября выпал снег, местные жители публиковали в Сети кадры. На дороги в авральном режиме вышла коммунальная техника.

По данным РЕН ТВ, только утром 29 сентября в городе было зафиксировано около 20 аварий, связанных с внезапным выпадением осадков. В частности, сообщается о ДТП с участием пассажирских автобусов.

Ранее сообщалось о том, что в Республике Алтай выпал первый снег. Один из пользователей соцсетей выложил фото и видео из села Беш-Озек в Шебалинском районе. На кадрах видно падающий хлопьями снег. Также снежные пейзажи засняли на Семинском перевале, в Улаганском районе и в селе Барагаш в Шебалинском районе.