Собянин рассказал, как Москва помогает столичным компаниям выходить на экспорт

Москва помогает предпринимателям искать партнеров на новых рынках. Для этого организуются выставки и бизнес-выезды. Также столица поддерживает онлайн-экспорт через зарубежные маркетплейсы. Об этом в воскресенье, 1 октября, рассказал мэр Москвы Сергей Собянин.

По его словам, разработки столичных предпринимателей востребованы по всему миру. При поддержке Московского экспортного центра с 2018 года бизнесмены смогли представить свою продукцию в десятках стран мира. Например, в Бангладеше, Индии и Саудовской Аравии пользуются разработанными в столице системами визуальной медицинской диагностики, а в одиннадцати городах Южно-Африканской Республики — ультрафиолетовыми установками для обеззараживания воздуха и поверхностей помещений.

— В этом году география поддержки экспорта расширилась: для столичных предпринимателей организовали переговоры в Марокко, Саудовской Аравии, Иране и других странах. До конца года пройдут бизнес-миссии в Иордании и Кувейте. Всего за пять лет инструментами поддержки МЭЦ воспользовались 15,2 тысячи компаний, — написал Собянин в своем Telegram-канале.