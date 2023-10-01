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Сентябрь в столице стал самым теплым за всю историю метеонаблюдений

Прошедший сентябрь в столичном регионе стал самым теплым и самым «сухим» за всю историю метеонаблюдений, рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. Об этом пишет «Интерфакс».

Сентябрь в столице стал самым теплым за всю историю метеонаблюдений
© РИА Новости

Синоптик отметил, что за весь сентябрь не было побито ни одного рекордного значения температуры.

Вместе с тем, прошедший месяц был наиболее теплым за всю историю метеонаблюдений в столичном регионе. Кроме того, в сентябре практически не выпадали осадки, пояснил Вильфанд.

Аналитики ведомства предсказывали, что сентябрь «войдет в тройку [месяцев с лучшей погодой], но сейчас точно - это рекорд», признал Вильфанд.

Метеоролог пояснил, что в других регионах столбики термометров все же поднялись до рекордных значений.

Так, 29 сентября рекорды были побиты в Санкт-Петербурге, Великом Новгороде, Пскове, 30 сентября — в Тамбове, Смоленске, Рязани, Твери и Ярославле.

Ранее ведущий специалист центра «Фобос» Михаил Леус сообщил, что в конце сентября температура существенно превышала климатическую норму.

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