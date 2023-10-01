Сентябрь в столице стал самым теплым за всю историю метеонаблюдений

Прошедший сентябрь в столичном регионе стал самым теплым и самым «сухим» за всю историю метеонаблюдений, рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. Об этом пишет «Интерфакс».

Синоптик отметил, что за весь сентябрь не было побито ни одного рекордного значения температуры.

Вместе с тем, прошедший месяц был наиболее теплым за всю историю метеонаблюдений в столичном регионе. Кроме того, в сентябре практически не выпадали осадки, пояснил Вильфанд.

Аналитики ведомства предсказывали, что сентябрь «войдет в тройку [месяцев с лучшей погодой], но сейчас точно - это рекорд», признал Вильфанд.

Метеоролог пояснил, что в других регионах столбики термометров все же поднялись до рекордных значений.

Так, 29 сентября рекорды были побиты в Санкт-Петербурге, Великом Новгороде, Пскове, 30 сентября — в Тамбове, Смоленске, Рязани, Твери и Ярославле.