Синоптик навал самый теплый день следующей недели в Москве

В столице в среду, 4 октября, ожидается самый теплый день на следующей неделе, рассказал в интервью «Вечерней Москве» специалист прогностического центра «Метео-ТВ» Александр Ильин.

Синоптик отметил, что в воскресенье, 1 октября, в Москву придет холодный атмосферный фронт, в связи с этим температура в начале недели будет колебаться в диапазоне от +14° до +19° градусов.

В среду, 4 октября, ожидается временный всплеск тепла. Столбики термометров поднимутся до +18°.

С четверга температура снова начнет понижаться, до +10°-15°, заметил метеорлог.

Ранее ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец сообщил, что в октябре в столичный регион прорвется холодный фронт североатлантического циклона.