Собянин поздравил москвичей с Днем старшего поколения

Мэр Москвы Сергей Собянин в воскресенье, 1 октября, поздравил представителей «серебряного» возраста с Международным днем старшего поколения. Он отметил, что этот праздник напоминает о неразрывной связи времен и поколений.

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Город стремится сделать жизнь пожилых людей наполненной различными событиями. Для этого в нем реализуют различные проекты. Опыт представителей старшего поколения, а также все, что ими было создано, является прочным фундаментом для развития Москвы, отметил мэр города.

— Спасибо вам, дорогие друзья, мы вас ценим и любим. Желаю крепкого здоровья и долгих лет счастливой жизни, — написал Сергей Собянин в своем Telegram-канале.

В Международный день пожилых людей, который отмечается 1 октября, вход в Музей Победы для бабушек и дедушек в сопровождении внуков будет свободным. Для получения входного билета гостям музея необходимо будет предъявить в кассах пенсионное удостоверение.