В Москве выпустили карты "Тройка" в честь Года педагога

"Этот год в России объявлен Годом педагога и наставника. Совместно с Минпросвещения России мы выпустили тематические карты "Тройка" накануне Дня учителя, чтобы поздравить преподавателей с их профессиональным праздником и еще раз сказать им спасибо за работу и вклад в будущее наших детей", - приводятся в сообщении слова заммэра Москвы Максима Ликсутова.