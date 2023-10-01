Жителей Москвы предупредили о дожде

В последний день недели, 1 октября, в Москве прогнозируется облачная погода с прояснениями, а также кратковременный дождь. Об этом сообщает Гидрометцентр России .

Температура воздуха днем в столице будет в пределах от 15 до 17 градусов, ночью – от 6 до 8 градусов. Юго-западный и западный ветер будет дуть со скоростью 5–10 метров в секунду, местами ожидаются порывы до 15 метров в секунду. Атмосферное давление составит 745 миллиметров ртутного столба.

Ранее в Московском государственном университете (МГУ) имени Ломоносова сообщили, что сентябрь 2023 года стал самым жарким в Москве за последние 176 лет. Так, среднемесячная температура в сентябре составляла 15,5 градуса. До этого научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд рассказал, что из-за изменения погоды в Москве начинается пора листопадов. По словам синоптика, в этом году листопад задержался, поскольку не было ни дождей, ни сильного ветра.