Москвичам пообещали дожди и понижение температуры
Кратковременные дожди и понижение температуры ожидаются в Москве в начале октября. Такой прогноз сделал научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд, передаёт «Интерфакс».
«С 1 октября произойдет изменение циркуляции, и вместо голубого неба будет уже более облачная погода, прогнозируется дождь», – сказал синоптик.
Ночью температура будет чуть выше +10 градусов, а днем +14.. +16. До среды прогнозируются небольшие дожди. Ливней не будет, за неделю выпадет 10 - 11 мм осадков.
Во второй половине недели начнется понижение температуры.
В четверг, 5 октября, температура ночью будет от +5 до +10, а днем от +10 до +15. Температурный фон приблизится к своим многолетним значениям. В пятницу и субботу в столичном регионе днем +9.. +14 градусов, а ночью от +1 до +5.
После понижения температуры ожидается наступление бабьего лета.
«Оно обязательно должно быть», - заключил Вильфанд.