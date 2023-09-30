Москвичам пообещали дожди и понижение температуры

«С 1 октября произойдет изменение циркуляции, и вместо голубого неба будет уже более облачная погода, прогнозируется дождь», – сказал синоптик.

Ночью температура будет чуть выше +10 градусов, а днем +14.. +16. До среды прогнозируются небольшие дожди. Ливней не будет, за неделю выпадет 10 - 11 мм осадков.

В четверг, 5 октября, температура ночью будет от +5 до +10, а днем от +10 до +15. Температурный фон приблизится к своим многолетним значениям. В пятницу и субботу в столичном регионе днем +9.. +14 градусов, а ночью от +1 до +5.