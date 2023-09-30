Свыше 3 тыс москвичей получили первый паспорт в центрах госуслуг

Более 3 тыс. юных жителей столицы получили свой первый паспорт в торжественной обстановке в городских офисах «Мои документы», сообщается на официальном сайте мэра Москвы.В 2023 году в центрах госуслуг провели свыше 150 таких мероприятий и вручили юным горожанам порядка 1,5 тыс. паспортов.

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Следующие церемонии вручения паспортов в торжественной обстановке пройдут 3 и 17 ноября во флагманских офисах ВАО, СЗАО, ЮЗАО и ЦАО, 10 и 24 ноября во флагманских офисах в ВАО, СЗАО, ЮЗАО и ЦАО.