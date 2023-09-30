Инсталляцию «Двери открываются» представили на Северном речном вокзале
В зале ожидания Северного речного вокзала представили инсталляцию «Двери открываются». Об этом сообщила пресс-служба департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.
«После реставрации, которую мы провели по поручению мэра Москвы Сергея Собянина, Северный речной вокзал стал популярным местом отдыха в столице. Здесь проходят городские праздники, выставки и фестивали, отсюда теплоходы идут до 30 городов России. С 29 сентября на Северном речном вокзале посетители смогут увидеть инсталляцию Музея транспорта Москвы «Двери открываются», – цитирует пресс-служба заместителя мэра Москвы по вопросам транспорта Максима Ликсутова.
Отмечается, что посетители смогут познакомиться с проектами Всесоюзного научно-исследовательского института технической эстетики, среди которых: такси ВНИИТЭ-ПТ, пожарный автомобиль ЗиЛ-Sides и поезд метро «Серебряная нить». Выставка работает ежедневно с 8:00 до 20:00, вход бесплатный.