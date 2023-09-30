Инсталляцию «Двери открываются» представили на Северном речном вокзале

«После реставрации, которую мы провели по поручению мэра Москвы Сергея Собянина, Северный речной вокзал стал популярным местом отдыха в столице. Здесь проходят городские праздники, выставки и фестивали, отсюда теплоходы идут до 30 городов России. С 29 сентября на Северном речном вокзале посетители смогут увидеть инсталляцию Музея транспорта Москвы «Двери открываются», – цитирует пресс-служба заместителя мэра Москвы по вопросам транспорта Максима Ликсутова.