Более 15 тыс. компаний воспользовались поддержкой МЭЦ за пять лет – Собянин

«Город помогает предпринимателям искать партнеров на новых рынках: организуем для предприятий выставки и бизнес-выезды, поддерживаем онлайн-экспорт через зарубежные маркетплейсы и другое. С 2018 года при поддержке Московского экспортного центра столичные предприятия представили свою продукцию в десятках стран мира, включая самые отдаленные», – написал он. Мэр отметил, что системы визуальной медицинской диагностики используют в Дакке (Бангладеш), Дели (Индия) и Эль-Бахе (Саудовская Аравия). Ультрафиолетовые установки для обеззараживания воздуха и поверхностей помещений поставляются в Йоханнесбург и еще десять городов ЮАР. Цифровая медицинская лаборатория востребована в Лиме. Собянин добавил, что в 2023 году география поддержки экспорта расширилась: для столичных предпринимателей организовали переговоры в Марокко, Саудовской Аравии, Иране и других странах. До конца года пройдут бизнес-миссии в Иордании и Кувейте.