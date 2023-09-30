Мотовоз станет частью постоянной экспозиции Музея транспорта Москвы

Третий экспонат Музея транспорта Москвы – мотовоз АГМу – разместили на подземном уровне гаража для грузовых машин архитектора Константина Мельникова на Новорязанской улице, 27. Об этом сообщает пресс-служба музея.

Всего в постоянную экспозицию войдут девять объектов транспорта. Среди них – автобус РАФ-22031-01 (1985 года) и "Москвич-2901" (1995 года).

Машины использовались для работы в составе бригад скорой помощи. В постоянную экспозицию также войдут тротуароуборочные машины ТУМ-975 (1975 года) и ТУМ Т-3 (1968 года), подвижная авторемонтная мастерская ЗИЛ-157К (1968 года), автовышка STAR 28 (1985 года), пожарная автоцистерна ПМЗ-9М (1951 года) и грузовой автомобиль КаВЗ-663 (1962 года). Последний был задействован для организации передвижных сейсмических станций. Первым установленным в музее экспонатом постоянной экспозиции стал вагон метро типа В с восьмью дверями 1927 года.