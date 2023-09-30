В Москве на ВДНХ пройдет Всемирная неделя космоса

Москвичи и гости столицы с 4 по 10 октября смогут посетить тематические экскурсии и лекции в центре "Космонавтика и авиация" на ВДНХ в рамках Всемирной недели космоса, сообщила пресс-служба выставки.

"Четвертого октября 1957 года учеными и инженерами Советского Союза был запущен первый в мире искусственный спутник Земли. В честь памятной даты ежегодно с 4 по 10 октября проводится Всемирная неделя космоса. Центр "Космонавтика и авиация" на ВДНХ по традиции подготовил для москвичей и туристов познавательную программу. Для участия в ее событиях необходимо предварительно зарегистрироваться на сайте", - говорится в сообщении.

Уточняется, что 4 октября пройдут тематические экскурсии "Спутники. Земля из космоса". Посетители смогут узнать почему русское слово "спутник" вошло во многие языки мира и как спутниковые технологии применяются в нашей жизни сегодня. 5 октября состоится лекция "Алмазные космонавты" о секретных космических станциях СССР. 6 октября запланированы лекции "Владимир Мясищев. Инженер высокого полета" и "Орбиты, или как устроены дороги в космосе". 7 октября гостям расскажут о задачах для оценки взаимодействия членов экипажа друг с другом и о прогнозировании нештатных ситуаций, также пройдут тематические экскурсии "До Луны и обратно". 8 октября состоится лекция "Сергей Королев: через небо к звездам".