Столичные службы промывают дороги и тротуары в рамках подготовки к зиме
Столичные службы промывают дороги и тротуары с шампунем в рамках подготовки к зимнему периоду. Об этом в субботу, 30 сентября, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.
— В рамках утвержденного графика в субботу тщательно промоем концентрированным моющим средством все асфальтобетонные и плиточные покрытия на всю ширину проезжей части, прилегающие к ним парковки, тротуары и дворовые территории, — сказал он.
Комплексные бригады коммунальных служб вручную выполнят работы в недоступных для техники местах, передает Telegram-канал «Городское хозяйство Москвы».
Кроме того, коммунальные службы подготовили к зиме 139 автобаз техники. На их территориях отремонтировали асфальт, проверили и при необходимости обновили системы тепло-, электро- и водоснабжения зданий, а также сделали запас противогололедных материалов.
Также к осенне-зимнему периоду в Москве подготовили 56 снегосплавных пунктов. Площадки позволят утилизировать около 650 тысяч кубометров снега в сутки. В октябре пройдут финальные пробные пуски.