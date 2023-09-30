Столичные службы промывают дороги и тротуары в рамках подготовки к зиме

Столичные службы промывают дороги и тротуары с шампунем в рамках подготовки к зимнему периоду. Об этом в субботу, 30 сентября, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.

— В рамках утвержденного графика в субботу тщательно промоем концентрированным моющим средством все асфальтобетонные и плиточные покрытия на всю ширину проезжей части, прилегающие к ним парковки, тротуары и дворовые территории, — сказал он.

Комплексные бригады коммунальных служб вручную выполнят работы в недоступных для техники местах, передает Telegram-канал «Городское хозяйство Москвы».

Кроме того, коммунальные службы подготовили к зиме 139 автобаз техники. На их территориях отремонтировали асфальт, проверили и при необходимости обновили системы тепло-, электро- и водоснабжения зданий, а также сделали запас противогололедных материалов.