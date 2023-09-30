Новую подборку книг опубликовали в сервисе «Библиотеки Москвы»
В сервисе «Библиотеки Москвы» на портале mos.ru опубликовали новую подборку книг про интернет. Об этом в субботу, 30 сентября, сообщили в пресс-службе столичного департамента информационных технологий.
— В список вошло 13 книг, в которых рассказывается об истории Всемирной сети, принципах безопасной работы в интернете, а также цифровом этикете, — говорится в сообщении.
Чтобы забронировать понравившуюся книгу, понадобится стандартная учетная запись на mos.ru и единый читательский билет. В списке есть следующие произведения: книга Михаила Пегова «Истории вещей: от самовара до интернета», произведение Александра Амзина «Интернет-журналистика: как писать хорошие тексты, привлекать аудиторию и зарабатывать на этом», книга Ольги Лукиновой о цифровом этикете и другие, передает официальный сайт мэра Москвы.
На портале mos.ru также обновили поисковую систему, теперь москвичам доступна расширенная выдача результатов на основе материалов, которые искали другие пользователи.
На сегодняшний день пользователям портала mos.ru доступно более 400 различных цифровых услуг и сервисов. С начала года самым популярным сервисом на портале стала электронная медицинская карта, которой воспользовались более 136 миллионов раз.