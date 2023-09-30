Новую подборку книг опубликовали в сервисе «Библиотеки Москвы»

В сервисе «Библиотеки Москвы» на портале mos.ru опубликовали новую подборку книг про интернет. Об этом в субботу, 30 сентября, сообщили в пресс-службе столичного департамента информационных технологий.

© вечерняя москва

— В список вошло 13 книг, в которых рассказывается об истории Всемирной сети, принципах безопасной работы в интернете, а также цифровом этикете, — говорится в сообщении.

Чтобы забронировать понравившуюся книгу, понадобится стандартная учетная запись на mos.ru и единый читательский билет. В списке есть следующие произведения: книга Михаила Пегова «Истории вещей: от самовара до интернета», произведение Александра Амзина «Интернет-журналистика: как писать хорошие тексты, привлекать аудиторию и зарабатывать на этом», книга Ольги Лукиновой о цифровом этикете и другие, передает официальный сайт мэра Москвы.

На портале mos.ru также обновили поисковую систему, теперь москвичам доступна расширенная выдача результатов на основе материалов, которые искали другие пользователи.