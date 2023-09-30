Московский зоопарк сократит время работы на час с 1 октября
С 1 октября Московский зоопарк переходит на осенний режим работы. Об этом сообщила пресс-служба учреждения.
«Световой день становится короче, и Московский зоопарк уменьшает время работы на один час. С 1 октября актуальные часы работы: с 9:00 до 19:00. Вход будет закрываться в 18.00», – говорится в сообщении.
Отмечается, что для посетителей доступен главный вход, а также новый вход от станции метро «Баррикадная» и вход со стороны Детского зоопарка.
«Сейчас в зоопарке «бархатный сезон». На улице еще тепло, а посетителей стало значительно меньше. Благодаря теплой осени еще фактически никто из животных не перешел во внутренние вольеры. Гуляют гориллы и орангутаны, жираф Самсон и тапир Сью, на пруду – фламинго и пеликаны. Можно увидеть новых животных и заглянуть на недавно открывшиеся экспозиции: «Авиарий», «Животные тропиков», «Хижина змеелова». Из животных это муравьед Диего, бинтуронги. У манула, символа Московского зоопарка, сейчас период зажировки. А это значит, что он часто гуляет по вольеру в поисках еды. И у посетителей есть большой шанс его увидеть. Большая панда Диндин со своей малышкой, которой на днях исполнился месяц, сейчас во внутренних помещениях. Но активно гуляет самец Жуи – его можно увидеть», – подчеркнули в пресс-службе.