Московский зоопарк сократит время работы на час

«Сейчас в зоопарке «бархатный сезон». На улице еще тепло, а посетителей стало значительно меньше. Благодаря теплой осени еще фактически никто из животных не перешел во внутренние вольеры. Гуляют гориллы и орангутаны, жираф Самсон и тапир Сью, на пруду – фламинго и пеликаны. Можно увидеть новых животных и заглянуть на недавно открывшиеся экспозиции: «Авиарий», «Животные тропиков», «Хижина змеелова». Из животных это муравьед Диего, бинтуронги. У манула, символа Московского зоопарка, сейчас период зажировки. А это значит, что он часто гуляет по вольеру в поисках еды. И у посетителей есть большой шанс его увидеть. Большая панда Диндин со своей малышкой, которой на днях исполнился месяц, сейчас во внутренних помещениях. Но активно гуляет самец Жуи – его можно увидеть», – подчеркнули в пресс-службе.