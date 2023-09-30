Москвичам пообещали в субботу до 23 градусов тепла

Переменная облачность и температура воздуха до плюс 23 градусов прогнозируются в Москве в субботу. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра России.

Днем в столице будет 21-23 градуса тепла, в ночь на воскресенье - до плюс 11 градусов. Осадков не ожидается.

Ветер юго-западный, 6-11 м/с. Атмосферное давление составит примерно 748 мм ртутного столба.