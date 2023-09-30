Синоптик объяснил, почему погода в Москве зимой будет переменчивой

Грядущей зимой в Центральном регионе России прогнозируются нестабильные погодные условия: сильные холода будут сменяться волнами тепла. Ожидается ли привычная русская зима в столице, «Вечерней Москве» рассказал руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов.

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— Помимо общего повышения температуры, климатические изменения характеризуются учащением и ростом интенсивности крайних проявлений погодных процессов, — рассказал Шувалов.

Так, погода зимой будет состоять из резких волн оттепелей, которые будут сменяться похолоданиями. Кроме того, прогнозируются обильные осадки.

Синоптик подчеркнул, что такие погодные явления будут учащаться и иметь более резкий и контрастный характер. Температурные скачки можно будет спрогнозировать точнее только в короткой и среднесрочной перспективе. Однако уже сейчас можно сделать вывод, что погода в зимний период будет более изменчивой и контрастной.