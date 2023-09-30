Синоптик объяснил, почему погода в Москве зимой будет переменчивой

Синоптик Шувалов объяснил, почему погода в Москве зимой будет переменчивой
Грядущей зимой в Центральном регионе России прогнозируются нестабильные погодные условия: сильные холода будут сменяться волнами тепла. Ожидается ли привычная русская зима в столице, «Вечерней Москве» рассказал руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов.
— Помимо общего повышения температуры, климатические изменения характеризуются учащением и ростом интенсивности крайних проявлений погодных процессов, — рассказал Шувалов.
Так, погода зимой будет состоять из резких волн оттепелей, которые будут сменяться похолоданиями. Кроме того, прогнозируются обильные осадки.
Синоптик подчеркнул, что такие погодные явления будут учащаться и иметь более резкий и контрастный характер. Температурные скачки можно будет спрогнозировать точнее только в короткой и среднесрочной перспективе. Однако уже сейчас можно сделать вывод, что погода в зимний период будет более изменчивой и контрастной.
При этом специалист не исключил, что зима может подарить и привычную многим москвичам погоду. В беседе с «ВМ» Шувалов рассказал, когда в столице может установиться стандартная для этого времени погода.