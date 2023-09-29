Прогноз погоды в Москве: октябрь придет с резким похолоданием

«В субботу еще +21… +23 градуса, к вечеру натекание облачности. В воскресенье дождь в первой половине дня и температура не выше +16… +17 градусов. Погода без дождя будет в понедельник-вторник, температура +15… +17 градусов. Следующий фронтальный раздел подходит 4-5 октября, после него будет переход к более холодной погоде. Дневные температуры пойдут ближе к +10 градусам. Начиная со среды и до воскресенья включительно, будет +8… +13 градусов. Все это будет сопровождаться дождями. Самая холодная ночь с четверга на пятницу, температура по Московской области может опуститься до 0 градусов», - заявил Шувалов НСН.