Тематические "Тройки" выпустили в Москве в честь запуска второго речного маршрута

Новые тематические карты "Тройка" выпустили в Москве в честь запуска второго речного маршрута "ЗИЛ – Печатники", сообщается в телеграм-канале Дептранса.

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В ведомстве напомнили, что 29 сентября Сергей Собянин открыл второй регулярный маршрут круглогодичных электросудов, который связал районы юга и юго-востока столицы.

На маршруте работают шесть причалов-остановок: "ЗИЛ", "Автозаводский мост", "Кленовый бульвар", "Южный речной вокзал", "Нагатинский Затон" и "Печатники". По мере готовности инфраструктуры будут открываться и другие.

Второй речной маршрут позволит пассажирам экономить до 30–40 минут. Транспорт на воде помогает улучшить обслуживание и предоставить альтернативные варианты поездок для 1,5 миллиона горожан из 18 столичных районов.