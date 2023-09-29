Собянин рассказал о развитии инновационной экосистемы Москвы

В Москве создали инновационную экосистему, чтобы поддержать городских изобретателей. Об этом Сергей Собянин сообщил в своем телеграм-канале.

«В нее входят кластер i.moscow и 54 технопарка. В кластере — сервисы и все условия, необходимые для эффективного развития новых идей и запуска продуктов с нуля», — написал Мэр Москвы.

Проект «Академия инноваторов» представляет собой непрерывную программу развития инноваций, которая поможет доработать и усовершенствовать свои технологии вместе с опытными наставниками. Сюда войдет и «Фабрика прототипов» — бесплатный онлайн-сервис для поиска партнеров по направлениям механической обработки и приборостроения, а также «Фабрика дизайна 2.0» — проект Агентства креативных индустрий для взаимодействия дизайнеров и российских производителей.

«С программой тестирования инноваций можно испытать свою разработку, получить обратную связь от пользователей, оценить потенциал продукта и понять, что нужно для выхода на рынок. В Москве крупнейшая в мире сеть площадок пилотирования, в ней 233 организации и учреждения», — добавил Сергей Собянин.

Еще один инструмент внедрения передовых разработок — городские технологические конкурсы в разных сферах. С их помощью представители бизнеса могут познакомиться с отечественными стартапами.