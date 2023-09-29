Собянин: В Москве созданы уникальные условия для развития инноваций

«Чтобы поддержать московских изобретателей, мы создали инновационную экосистему столицы. В нее входят кластер i.moscow и 54 технопарка. В кластере – сервисы и все условия, необходимые для эффективного развития новых идей и запуска продуктов с нуля», – написал Собянин. Мэр отметил, что проект «Академия инноваторов» представляет собой непрерывную программу развития инноваций, которая поможет доработать и усовершенствовать свои технологии вместе с опытными наставниками. С помощью «Фабрики прототипов» можно онлайн бесплатно найти партнеров по направлениям механической обработки и приборостроения. А «Фабрика дизайна 2.0» – проект Агентства креативных индустрий для взаимодействия дизайнеров и российских производителей. «С программой тестирования инноваций можно испытать свою разработку, получить обратную связь от пользователей, оценить потенциал продукта и понять, что нужно для выхода на рынок. В Москве – крупнейшая в мире сеть площадок пилотирования, в ней 233 организации и учреждения», – добавил Собянин. По словам мэра, еще один инструмент внедрения передовых разработок – городские технологические конкурсы в разных сферах. Они дают возможность «познакомить» перспективные российские стартапы и бизнес. «Кроме того, в столице создана система технопарков. Резиденты площадок могут пользоваться их усовершенствованной инфраструктурой: центрами прототипирования, коворкингами и другими объектами», – заключил он.