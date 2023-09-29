Ученые Московского зоопарка посчитали пеликанов в России за 30 миллисекунд

В Московском зоопарке решили разработать нейросеть для подсчета пеликанов. Об этом в пятницу, 29 сентября, сообщили в пресс-службе столичного зоосада.

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— Мы пытаемся понять, почему большие колонии птиц стали появляться там, где раньше не водились, — следует из сообщения.

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Так, на озере Маныч-Гудило, водоемах Центральной Калмыкии, начали появляться пеликаны, причем они продвигаются дальше на север. Среди предположений — смена климата, птицы покидают прежние места гнездования, чтобы найти новые. Однако они подвергают себя риску остаться без пропитания или оказаться в неблагоприятных условиях.

В зоосаде рассказали, что инициатором создания программы выступил ученый секретарь Московского зоопарка Роман Аношин. Среди задач нейросети числилась проверка и мониторинг гнездовых колоний, кормовых и сезонных скоплений кудрявых и розовых пеликанов, особенно за пределами заповедников. В Предкавказье птицы в основном обитают на искусственных водоемах — рукотворных озерах, прудах.

При этом пеликаны часто живут на территориях охотничьих хозяйств, кормятся на рыбоводных прудах. Режим их использования — дополнительный фактор беспокойства, который вынуждает пеликанов покидать освоенные места.

Процедура изучения нестандартного поведения птиц проходит в рамках программы «Сохранение кудрявого и розового пеликанов». В команду проекта вошли инициатор и координатор инициативы, ученый секретарь столичного зоопарка Роман Аношин, инженер-исследователь Владимир Валеев, а также специалист по данным Ольга Рудакова.

В Московском зоопарке добавили, что в рамках выполнения заданной программы удалось создать модель нейросети, которая на этапе теста продемонстрировала хорошие результаты. Вручную на пересчет колонии в две тысячи пеликанов уходило около недели. Нейросеть получает тот же результат за 30 миллисекунд, что позволяет оперативно оценивать численность птиц и их территориальное распределение в онлайн-режиме, пишет Telegram-канал «Московский зоопарк».