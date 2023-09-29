Город выделил почти 140 гектаров земли для расширения кинопарка «Москино» в ТиНАО

Город выделил дополнительные земельные участки площадью более 138 гектаров в районе деревни Юрово в поселении Краснопахорском (ТиНАО) для создаваемого кинопарка. Об этом рассказал заместитель Мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

© Mos.ru

«Для расширения территории кинопарка город предоставил 10 земельных участков общей площадью 138,4 гектара вблизи деревни Юрово в ТиНАО. В Красной Пахре уже смонтированы первые декорации, а также возводятся съемочные павильоны. В результате будет создана площадка для съемок российских фильмов и сериалов, которая станет новой достопримечательностью города и местом притяжения туристов», — сообщил Владимир Ефимов.

В конце августа этого года Мэр Москвы открыл первую очередь кинокластера в селе Красная Пахра и рассказал, что в ТиНАО создается самая большая в мире площадка для съемок натурных фильмов. Решение об организации комплекса было принято в августе 2019 года, а работы начались в 2022-м.

«Ранее в этом году для размещения объектов кинокластера — площадок и павильонов для съемок фильмов, а также других необходимых сооружений — город уже выделил шесть земельных участков общей площадью свыше 150 гектаров в поселении Краснопахорском Троицкого административного округа», — отметил Министр Правительства Москвы, руководитель столичного Департамента городского имущества МаксМаксим Гаман.

На территории кинопарка «Москино» уже ведутся съемки фильмов и сериалов. Параллельно строят объекты инфраструктуры: несколько павильонов, образовательный центр, две гостиницы для съемочных групп и посетителей, а также другие сооружения.