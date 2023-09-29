Синоптик Позднякова спрогнозировала теплые дни в столице 29 и 30 сентября

Однако, несмотря на теплый погодный фронт, уже в воскресенье жителей Москвы могут удивить перемены погоды. Она станет более облачной и дождливой.

— Не то, чтобы она совсем испортится, но уже более облачно, больше дождя и не так тепло, — написала Позднякова в своем Telegram -канале

Синоптик подчеркнула, что если в пятницу и субботу средняя температура воздуха днем будет 22–23 градуса тепла, то в воскресенье она составит не более 17 градусов. Дождь, по ее словам, стоит ожидать в Москве утром 1 октября. Он закончится не раньше 14–15 часов, а общее количество осадков за ночь и день составит не более семи миллиметров, что в метеорологии относится к категории «умеренный».