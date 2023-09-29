Синоптик Позднякова спрогнозировала теплые дни в столице 29 и 30 сентября
Синоптик Татьяна Позднякова сообщила москвичам, что в пятницу и субботу, 29 и 30 сентября, столичный регион ожидает теплая и солнечная погода.
Однако, несмотря на теплый погодный фронт, уже в воскресенье жителей Москвы могут удивить перемены погоды. Она станет более облачной и дождливой.
— Не то, чтобы она совсем испортится, но уже более облачно, больше дождя и не так тепло, — написала Позднякова в своем Telegram-канале
Синоптик подчеркнула, что если в пятницу и субботу средняя температура воздуха днем будет 22–23 градуса тепла, то в воскресенье она составит не более 17 градусов. Дождь, по ее словам, стоит ожидать в Москве утром 1 октября. Он закончится не раньше 14–15 часов, а общее количество осадков за ночь и день составит не более семи миллиметров, что в метеорологии относится к категории «умеренный».
Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал, что предстоящая зима в столичном регионе будет отличаться изменчивым характером и не холодной погодой.