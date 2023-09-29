Собянин открыл второй регулярный маршрут речного транспорта на Москве-реке

Сергей Собянин открыл второй круглогодичный маршрут речного электротранспорта на Москве-реке – от ЗИЛ до района Печатники.

Длина маршрута составляет 9 км. Он сэкономит пассажирам до 30–40 минут. Запуск двух маршрутов инновационных электросудов позволяет предоставить альтернативные варианты поездок 1,5 млн москвичей.

На причалах обустроена комфортная зона ожидания с диванами и туалетом и табло с онлайн-расписанием.