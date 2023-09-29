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Собянин открыл второй регулярный маршрут речного транспорта на Москве-реке

Сергей Собянин открыл второй круглогодичный маршрут речного электротранспорта на Москве-реке – от ЗИЛ до района Печатники.

Собянин открыл второй регулярный маршрут речного транспорта на Москве-реке
© На Западе Москвы

Длина маршрута составляет 9 км. Он сэкономит пассажирам до 30–40 минут. Запуск двух маршрутов инновационных электросудов позволяет предоставить альтернативные варианты поездок 1,5 млн москвичей.

На причалах обустроена комфортная зона ожидания с диванами и туалетом и табло с онлайн-расписанием.

Оплатить проезд можно билетом «Кошелек» транспортной карты «Тройка», абонементом «Единый» на 90 и 365 дней без допплаты, банковской картой или по биометрии.