Бочкарев рассказал, как возник облик новых станций салатовой ветки

Комбинация натуральных и искусственных материалов для отделки сформировала уникальный архитектурный облик станций нового участка Люблинско-Дмитровской линии метрополитена столицы. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы в правительстве Москвы по вопросам градостроительной политики строительства Андрей Бочкарев.

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— В дизайне станции «Яхромская» сочетаются «цвета Москвы» – красный и белый. Единство художественного облика станции достигается разными элементами отделки. На стенах, колоннах и потолке смонтированы красные и белые алюминиевые сотовые панели, а пол выложен светлым Сибирским гранитом и красным гранитом Сюскюансаари из Карелии, — рассказал заммэра.

Генеральный директор АО «Мосинжпроект» Юрий Кравцов отметил, что при отделке станции «Лианозово» использовались сочетания натурального камня и алюминиевых сотовых панелей. Он также сообщил, что для облицовки конечной станции «Физтех» была применена комбинация гранита и стали. При этом сталью белого цвета оказались покрыты главные архитектурные элементы станции — световые конструкции в виде расширяющихся вверх конусов.