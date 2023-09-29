Пассажиры наземного транспорта на Щелковском шоссе экономят до 24 минут в пути
Время в пути для пассажиров наземного городского транспорта на Щелковском шоссе от станции метро «Щелковская» до развязки с МКАД сократилось почти в три раза — они стали экономить до 24 минут. Об этом в пятницу, 29 сентября, сообщил руководитель департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Максим Ликсутов.
В результате проведенных работ наземный транспорт ходит на этом участке каждые 30 секунд. По нему проезжают пассажиры почти 40 городских и областных маршрутов, совершая более 100 тысяч поездок в сутки.
— В начале этого года мы перенастроили режим работы светофора на 16-й Парковой улице. В апреле изменили трассу шести маршрутов. Перенесли остановку «Хабаровская улица» в сторону МКАД на дублер Щелковского шоссе, а в августе запретили движение автомобилям такси по выделенной полосе в этом районе. Мы анализируем все проблемные участки дорожной сети в городе, чтобы сделать поездки пассажиров наземного городского транспорта комфортнее, — приводит слова Максима Ликсутова Telegram-канал «Дептранс Москвы».
С 21 августа начал курсировать автобусный маршрут 645п «Метро «Щелковская» — Улица Буракова». Он соединил станции метро «Шоссе Энтузиастов», «Первомайская» и «Щелковская» с онкологическим центром № 5 на Новогиреевской улице. Интервал движения автобусов составит 30 минут.