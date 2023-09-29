Пассажиры наземного транспорта на Щелковском шоссе экономят до 24 минут в пути

— В начале этого года мы перенастроили режим работы светофора на 16-й Парковой улице. В апреле изменили трассу шести маршрутов. Перенесли остановку «Хабаровская улица» в сторону МКАД на дублер Щелковского шоссе, а в августе запретили движение автомобилям такси по выделенной полосе в этом районе. Мы анализируем все проблемные участки дорожной сети в городе, чтобы сделать поездки пассажиров наземного городского транспорта комфортнее, — приводит слова Максима Ликсутова Telegram-канал «Дептранс Москвы».