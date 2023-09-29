Москвичей предупредили о ситуативных ограничениях на станциях метро 29 сентября

В течение дня в пятницу, 29 сентября, на станциях столичного метро в центральной части города возможны ситуативные ограничения входа или выхода. Об этом предупредили в пресс-службе столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.

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Ситуативные ограничения связаны с проведением концерта. Пассажиров просят быть внимательными, соблюдать правила пользования метрополитеном, выполнять требования сотрудников метро и полиции. Также им посоветовали пополнять карты «Тройка» для обратной поездки заранее.

— Это можно сделать онлайн в приложении «Метро Москвы». Также оплатить проезд можно банковской картой прямо на турникете. Это поможет сэкономить время в пути после концерта, — передает Telegram-канал «Дептранс. Оперативно».

Движение транспорта на участке столичного Третьего транспортного кольца в районе Тульской эстакады будет ограничено с 18 сентября по 18 октября текущего года. Ограничения также связаны с необходимостью ремонта дорожного полотна.