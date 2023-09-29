Москве предрекли новый температурный рекорд

В конце этой недели в Москве с вероятностью 95 процентов может быть зафиксирован новый температурный рекорд. Такую погоду предрек руководитель прогностического центра «METEO» Александр Шувалов, пишет NEWS.ru.

© Lenta.ru

В пятницу, 29 сентября, воздух в столице должен прогреться до плюс 24 градусов Цельсия — это максимальный показатель для этого периода за последние несколько десятилетий.

«Не исключено, что такие летние показатели сохранятся и в субботу. Последний рекорд был установлен 29 сентября 1900 года, когда температура достигла плюс 23,3 градуса. В воскресенье небо заполнится облаками, связано это с приближением атмосферного фронта. Воздушные массы сменятся дождем», — спрогнозировал Шувалов.

Синоптик добавил, что 1 октября выпадет до пяти миллиметров осадков — это сравнимо с количеством выпавших осадков за весь сентябрь. Температура воздуха при этом понизится до 15-18 градусов тепла.