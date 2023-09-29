Расписание ряда поездов изменится на Савеловском и Белорусском направлениях МЖД

Расписание ряда поездов Савеловского и Белорусского направлений МЖД изменится в октябре. Это связано с работами по развитию инфраструктуры в Лианозово и на перегоне Каналстрой — Вербилки.

Так, со 2 по 31 октября с 22:30 до 06:00 у ряда пригородных поездов и «Аэроэкспрессов» до аэропорта Шереметьево изменится время отправления и прибытия, количество остановок на маршруте. Также со 2 по 20 октября в будние дни в дневные часы в связи с проведением работ по модернизации контактной сети для движения поездов будет закрыт участок Каналстрой — Вербилки, в связи с чем несколько электричек проследует по укороченному маршруту. Часть поездов выведут из расписания.

Пассажиров просят с пониманием отнестись к проведению работ и заранее ознакомиться с изменениями в расписании пригородных поездов, передает сайт Московской железной дороги.

С 21:00 30 сентября до 04:45 1 октября изменится расписание движения поездов на Курском и Рижском направлениях МЦД-2. Часть поездов проследует укороченными маршрутами, и будет скорректировано время отправления первых и последних поездов. В частности, на Курском направлении движение будет осуществляться от и до Перервы, а на Рижском — от и до Стрешнево.